15 Ocak 2021, Cuma
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13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 13 Ocak afişi...
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ocak Perşembe indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta, Kulaklık, overlok makinesi, televizyon gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM indirimli ürünler neler? 15 Ocak Aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler...
13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çift taraflı büyük ısıtıcı, katlanır yatak, eşofman ve askı gibi ürünler bulunuyor.
Teknoloji ürünleri de oldukça dikkat çekici. Bilgisayar, kulaklık, klavye, mouse gibi ürünler raflarda yerini aldı.
Overlok makinesi en çok beklenen ürünler arasında yer alıyor.
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