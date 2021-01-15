15 Ocak 2021, Cuma

HABERLER

13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 13 Ocak afişi...

BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ocak Perşembe indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta, Kulaklık, overlok makinesi, televizyon gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM indirimli ürünler neler? 15 Ocak Aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler...

13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 13 Ocak afişi...
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.01.2021

13 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çift taraflı büyük ısıtıcı, katlanır yatak, eşofman ve askı gibi ürünler bulunuyor.

13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 13 Ocak afişi...

Teknoloji ürünleri de oldukça dikkat çekici. , , klavye, mouse gibi ürünler raflarda yerini aldı.

13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 13 Ocak afişi...

en çok beklenen ürünler arasında yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
2021 en güzel Cuma mesajları! 2021 en güzel Cuma mesajları!
İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör