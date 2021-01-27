27 Ocak 2021, Çarşamba

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KPSS tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS yerleştirme tarihleri ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı...

KPSS tercih tarihleri belli oldu mu?
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Binlerce adayın beklediği haber sonunda geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , ile ilgili son dakika gelişmesini aktardı. Peki, KPSS tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS yerleştirme tarihleri ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , bu yıl yapılacak olan Personeli Seçme Sınavı () merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek." dedi.
Bakan Selçuk, işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.
Bu kapsamda, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
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