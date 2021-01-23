23 Ocak 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 23 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ocak tarihinde yapılan 152 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.896, hasta sayısı 723 olarak açıklanırken; 144 kişi hayatını kaybetti, 5.811 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ocak tarihinde yapılan 152 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.896, hasta sayısı 723 olarak açıklanırken; 144 kişi hayatını kaybetti, 5.811 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1.962, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 301 bin 861 olarak yer aldı.


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