Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ocak tarihinde yapılan 152 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.896, hasta sayısı 723 olarak açıklanırken; 144 kişi hayatını kaybetti, 5.811 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ocak tarihinde yapılan 152 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.896, hasta sayısı 723 olarak açıklanırken; 144 kişi hayatını kaybetti, 5.811 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1.962, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 301 bin 861 olarak yer aldı.

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