05 Ocak 2021, Salı

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İşte döviz piyasasında son durum! 5 Ocak 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Döviz yatırımcıları , , hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 5 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 5 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 5 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4139

Dolar satış: 7,4203

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0993

Euro Satış: 9,1244

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,0699

Pound satış: 10,0996

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