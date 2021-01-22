22 Ocak 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ocak tarihinde yapılan 163 bin 342 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.967, hasta sayısı 734 olarak açıklanırken; 149 kişi hayatını kaybetti, 6.018 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 418 bin 472 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ocak tarihinde yapılan 163 bin 342 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.967, hasta sayısı 734 olarak açıklanırken; 149 kişi hayatını kaybetti, 6.018 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 418 bin 472 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 195 bin 901, toplam vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, toplam vefat sayısı 24 bin 789, ağır hasta sayısı 2.003, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 296 bin 050 olarak yer aldı.

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