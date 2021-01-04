Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı desteği sağlanıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.
İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile corona virüsü nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı.
"ARALIK AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 OCAK 2021 TARİHİNDE YAPILACAK"
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
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