22 Ocak 2021, Cuma

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Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti! Yavuz Bahadıroğlu kimdir?

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Ünlü tarihçilerden biri olan ve mahlasıyla tanınan yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından arama motorlarında 'Yavuz Bahadıroğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' gibi sorgular aratılmaya başlandı. Peki, Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) kimdir?

mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar vefat etti.

Birinci'nin vefatını duyuran oğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te 'de dünyaya geldi.

1971'de 'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin 'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.

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