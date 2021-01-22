22 Ocak 2021, Cuma

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Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...

Cemal Hünal kimdir?
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Ünlü oyuncu , sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Issız Adam, Romantik Komedi gibi çok sevilen filmlerde başrol oynayan Cemal Hünal'ın yaşantısı ve kariyeri de merak ediliyor. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...

Ünlü oyuncu , en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?


Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okumuş, ardından yaşadığı disiplin sorunu sebebiyle ailesi tarafından 'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderilmiştir. Lisenin ardından 'da tasarım okumuştur. Bir süre burada yaşadıktan sonra oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. 'nde çeşitli kısa filmlerde oynamıştır. 'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almış ve büyük beğeni toplamıştır. : Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?

Cemal Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmiştir. Cemal Hünal'ın Doğan Atilla Hünal adında bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

CEMAL HÜNAL DİZİ VE FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

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