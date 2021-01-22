Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Issız Adam, Romantik Komedi gibi çok sevilen filmlerde başrol oynayan Cemal Hünal'ın yaşantısı ve kariyeri de merak ediliyor. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okumuş, ardından yaşadığı disiplin sorunu sebebiyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderilmiştir. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumuştur. Bir süre burada yaşadıktan sonra oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almış ve büyük beğeni toplamıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?
Cemal Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmiştir. Cemal Hünal'ın Doğan Atilla Hünal adında bir erkek çocuğu bulunmaktadır.
CEMAL HÜNAL DİZİ VE FİLMLERİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları