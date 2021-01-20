Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ocak tarihinde yapılan 168 bin 894 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.435, hasta sayısı 752 olarak açıklanırken; 159 kişi hayatını kaybetti, 5.932 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 406 bin 216 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ocak tarihinde yapılan 168 bin 894 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.435, hasta sayısı 752 olarak açıklanırken; 159 kişi hayatını kaybetti, 6.435 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450, toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216, toplam vefat sayısı 24 bin 487, ağır hasta sayısı 2.102, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 283 bin 919 olarak yer aldı.

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