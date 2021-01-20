20 Ocak 2021, Çarşamba

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ocak tarihinde yapılan 168 bin 894 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.435, hasta sayısı 752 olarak açıklanırken; 159 kişi hayatını kaybetti, 5.932 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 406 bin 216 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Ocak tarihinde yapılan 168 bin 894 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.435, hasta sayısı 752 olarak açıklanırken; 159 kişi hayatını kaybetti, 6.435 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450, toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216, toplam vefat sayısı 24 bin 487, ağır hasta sayısı 2.102, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 283 bin 919 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru şartları nedir? Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru şartları nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm izle!
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör