01 Ocak 2021, Cuma

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1 Ocak 2021 tatil mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Yılbaşı tatili...

1 Ocak günü ve sonrası hakkında kafa karışıklığı yaşayan birçok kişi arama motorlarına başvuruyor. Genellikle, "Yılbaşı tatili, yılbaşı sokağa çıkma yasağı, 1 Ocak resmi tatil" konuları hakkında sorgular yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve resmi takvime göre bu sorguların cevapları haberimizde yer alıyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?

1 Ocak 2021 tatil mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Yılbaşı tatili...
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

Tüm dünyada corona virüsü salgını sebebiyle etkinliklerin kısıtlı yapılabildiği veya yapılamadığı yeni yıla giriş yapıldı.

1 Ocak 2021 tatil mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Yılbaşı tatili...

için tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak?

1 Ocak 2021 tatil mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Yılbaşı tatili...

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ? 1 OCAK RESMİ TATİL OLACAK MI?

Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. 31 Aralık Perşembe resmi tatil değildi. Cuma günü ise resmi tatil olacak.

1 Ocak 2021 tatil mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Yılbaşı tatili...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

31 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

1 Ocak 2021 tatil mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Yılbaşı tatili...

Genelgede, yaklaşan öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.

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