20 Ocak 2021, Çarşamba

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İşte döviz piyasasında son durum! 20 Ocak 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Döviz yatırımcıları , , sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 20 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 20 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 20 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4587

Dolar satış: 7,4608

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0608

Euro Satış: 9,0716

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1835

Pound satış: 10,2017

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