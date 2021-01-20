20 Ocak 2021, Çarşamba

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde neler yaşandı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 179. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 180. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kesintisiz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm nasıl izlenir? EDHO 179 izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde neler yaşandı?
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm ile sevenlerini ekrana kilitledi. İşte 179. bölüm detayları.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde neler yaşandı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu ani ölüm, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çokta Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin ölümünü hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi öldürmek için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir. Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde neler yaşandı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 179. BÖLÜM İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. yeni bölümünü kesintisiz izlemek için TIKLAYIN...

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