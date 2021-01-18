18 Ocak 2021, Pazartesi

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E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? E okul öğrenci giriş sistemi 2021...

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir?
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Okullarda karne dönemi yaklaşırken sisteminde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Öğrenciler notlarını hesaplarken, veliler de çocuklarının teşekkür veya takdir belgesi alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? 2021...

Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Zira, okullarda ara tatil öncesi karne dönemi geldi. Öğrenciler de giriş ekranı ile karne notları, not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Öğrencilerin yanı sıra, veliler de e-Okul VBS giriş ekranına rağbet gösteriyor. Zira, bu sene karneler elektronik ortamda verilecek. E-karne görüntüleme de üzerinden yapılacak. Peki, ile karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ORTALAMA, TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Haberimizin devamından, giriş ekranı ile karne notları sorgulama, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, E Okul VBS giriş ekranı linki;

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

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