E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir? E okul öğrenci giriş sistemi 2021...

Okullarda karne dönemi yaklaşırken e-okul sisteminde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Öğrenciler notlarını hesaplarken, veliler de çocuklarının teşekkür veya takdir belgesi alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E okul öğrenci giriş sistemi 2021...

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Zira, okullarda ara tatil öncesi karne dönemi geldi. Öğrenciler de E Okul VBS giriş ekranı ile karne notları, not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama gibi birçok işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Öğrencilerin yanı sıra, veliler de e-Okul VBS giriş ekranına rağbet gösteriyor. Zira, bu sene karneler elektronik ortamda verilecek. E-karne görüntüleme de E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılacak. Peki, E Okul giriş ile karne notları görüntüleme, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ORTALAMA, TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Haberimizin devamından, E Okul öğrenci VBS giriş ekranı ile karne notları sorgulama, ortalama ve takdir teşekkür hesaplama işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, E Okul VBS giriş ekranı linki;

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER

HABERLER HABERLERİ