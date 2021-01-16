16 Ocak 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ocak tarihinde yapılan 156 bin 792 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.550, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 168 kişi hayatını kaybetti, 8.005 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 380 bin 665 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ocak tarihinde yapılan 156 bin 792 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.550, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 168 kişi hayatını kaybetti, 8.005 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445, toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, toplam vefat sayısı 23 bin 832, ağır hasta sayısı 2.265, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 254 bin 52 olarak yer aldı.

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