Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ocak tarihinde yapılan 156 bin 792 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.550, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 168 kişi hayatını kaybetti, 8.005 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 380 bin 665 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ocak tarihinde yapılan 156 bin 792 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.550, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 168 kişi hayatını kaybetti, 8.005 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445, toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, toplam vefat sayısı 23 bin 832, ağır hasta sayısı 2.265, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 254 bin 52 olarak yer aldı.

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