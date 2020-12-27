İşte döviz piyasasında son durum! 27 Aralık dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 27 Aralık döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 27 Aralık dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 27 Aralık 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,5834

Dolar satış: 7,5893

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,2403

Euro Satış: 9,2438

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,2783

Pound satış: 10,2805

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