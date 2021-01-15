İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? (15 OCAK) Hes kodu nasıl alınır? E-Devlet HES kodu işlemleri...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını önlemlerinde büyük rol oynayan HES kodu, yaşamın tüm alanlarında kullanılmaya başlandı. Son olarak İstanbul'da toplu taşımalarda kullanılacak olan HES kodu, İstanbulkart ile eşleştirilecek. 15 Ocak son gün olarak belirlendi. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? HES kodu ile İstanbulkart nasıl eşleştirilir? E-Devlet HES kodu alma!
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
HES kodu sahibi olanlar, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresinden gerekli bilgileri doldurmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda artık HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.
Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
SMS İLE HES KODU ALMA
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
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