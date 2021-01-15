İstanbul'da toplu taşımada yeni önlem olarak artık HES kodu ile kullanım sağlanacak. Vatandaşlar İstanbulkartlarına HES kodu tanımlamak zorunda. 15 Ocak 2021 tarihine kadar İstanbul kartına HES kodu tanımlamayanlar toplu taşıma kullanamayacak.