15 Ocak 2021, Cuma

HABERLER

İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? (15 OCAK) Hes kodu nasıl alınır? E-Devlet HES kodu işlemleri...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını önlemlerinde büyük rol oynayan HES kodu, yaşamın tüm alanlarında kullanılmaya başlandı. Son olarak İstanbul'da toplu taşımalarda kullanılacak olan HES kodu, İstanbulkart ile eşleştirilecek. 15 Ocak son gün olarak belirlendi. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? HES kodu ile İstanbulkart nasıl eşleştirilir? E-Devlet HES kodu alma!

İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? 15 OCAK Hes kodu nasıl alınır? E-Devlet HES kodu işlemleri...
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.01.2021

'da toplu taşımada yeni önlem olarak artık ile kullanım sağlanacak. Vatandaşlar İstanbulkartlarına HES kodu tanımlamak zorunda. 15 Ocak 2021 tarihine kadar İstanbul kartına HES kodu tanımlamayanlar toplu taşıma kullanamayacak.

İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? 15 OCAK Hes kodu nasıl alınır? E-Devlet HES kodu işlemleri...

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

sahibi olanlar, https://kisisellestirme.istanbulkart./ adresinden gerekli bilgileri doldurmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda artık HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? 15 OCAK Hes kodu nasıl alınır? E-Devlet HES kodu işlemleri...

E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
2021 en güzel Cuma mesajları! 2021 en güzel Cuma mesajları!
BİM indirimli ürünler neler? BİM indirimli ürünler neler?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör