2021 en güzel Cuma mesajları! Resimli, kısa, uzun, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri... | CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma günü İslam alemi için en özel günlerden biridir. Cuma namazı her hafta huzur ve mutlulukla kılınır. Evlerde Kur'an okumaları da gerçekleştirilir ve herkes iyi dileklerini sunmak için Cuma mesajları, aramaları ile iletişim sağlar. Cuma mesajları ve resimli cuma mesajları arama motorlarında oldukça fazla aratılıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı saatleri neler? En güzel ve özel Cuma mesajları nasıl olmalıdır? 2021 resimli Cuma mesajları! | Resimli, sureli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri...
Müslüman alemi için oldukça özel bir gün olan Cuma günü geldiğinde sosyal medyada ve telefonlarımızda sık sık "Hayırlı Cumalar" mesajları görürüz. Birçok kişi cuma mesajları hakkında araştırma da yapmaktadır. Güzel ve anlamlı cuma sözlerini birbirine göndererek iyi dileklerini paylaşmak isteyen kişiler için haberimizde birçok özel cuma mesajı yer alıyor. İşte detaylar...
CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı.
İSTANBUL: 13:18
ANKARA: 13:03
İZMİR:13:26
BURSA: 13:18
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır.
1.Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir.
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gidilir, doğrulunur ve tekrar Secde'ye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Besmele çekilir.
Fatiha Suresini okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gider ve doğruluruz. Ardından tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatü okunur.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Besmele çekilir.
Fatiha Suresini okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gidilir. Ardından doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Besmele çekilir.
Fatiha Suresini okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gidilir. Ardından doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.
CUMA NAMAZININ İKİ REKAT FARZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
Müezzin Kamet yapar.
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.
Sessizce Subhaneke'yi okunur.
Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gider, doğrulur ve tekrar Secde'ye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinlenir.
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Ardından doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" namaz tamamlanır.
Bugün Cuma… Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
Allah'ım! Varsın, bütün kainat varlığının aynası. Birsin, bütün mevcudat birliğinin şahidi. Hayırlı Cumalar
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Cumalar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları