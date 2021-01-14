14 Ocak 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Ocak).

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Ocak tarihinde yapılan 169 bin 847 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.962 hasta sayısı 958 olarak açıklanırken; 170 kişi hayatını kaybetti, 9.011 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 364 bin 801 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Ocak tarihinde yapılan 169 bin 847 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.962 hasta sayısı 958 olarak açıklanırken; 170 kişi hayatını kaybetti, 9.011 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 26 milyon 899 bin 442, toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, toplam vefat sayısı 23 bin 495, ağır hasta sayısı 2.512, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 236 bin 938 olarak yer aldı.

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