Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Ocak tarihinde yapılan 169 bin 847 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.962 hasta sayısı 958 olarak açıklanırken; 170 kişi hayatını kaybetti, 9.011 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 364 bin 801 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Ocak tarihinde yapılan 169 bin 847 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.962 hasta sayısı 958 olarak açıklanırken; 170 kişi hayatını kaybetti, 9.011 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 26 milyon 899 bin 442, toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, toplam vefat sayısı 23 bin 495, ağır hasta sayısı 2.512, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 236 bin 938 olarak yer aldı.

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