Aliye Berger Google Doodle oldu! İşte usta sanatçı hakkında merak edilenler

117.yaş gününe özel Aliye Berger'in hayatına Google üzerindeki görsele tıklandığında ulaşılıyor. Ünlü arama motorunun Google Doodle sürprizinin ardından ise Aliye Berger hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. 24 Aralık 1903 tarihinde İstanbul Büyükada'da doğan Aliye Berger hakkında merak edilenler haberimizde…

ALİYE BERGER BİYOGRAFİSİ

Aliye Berger (d. 24 Aralık 1903, Büyükada - ö. 9 Ağustos 1974, Büyükada,), Türk gravür ve grafik sanatçısı, ressam.

Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarındandır. Adını geniş sanat çevrelerine ilk kez 1954'te Yapı Kredi Bankası'nın düzenlediği resim yarışmasında birinci seçilerek duyuran sanatçı, dışa vurumcu oyma baskıları ile tanınır.

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