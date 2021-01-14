A Spor 14 Ocak yayın akışı! A Spor yayın akışında neler var? A Spor canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı A Spor ve ATV'de tüm hızıyla devam ediyor. Günün maçları arasında Aytemiz Alanyaspor - BB. Erzurumspor, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçları yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? A Spor nasıl izlenir? Yayın akışında neler var? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında 14 Ocak Perşembe günü Alanyaspor ile BB. Erzurumspor, Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? A Spor nasıl izlenir? Yayın akışında neler var? A Spor izle...

A SPOR 14 OCAK YAYIN AKIŞI!

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 ZTK Maç Özetler

11:00 Spor Medyası - canlı

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi Transfer - canlı

17:00 Hıncal Uluç ile Baş Başa

18:00 Kupa Günlüğü - canlı

18:45 AYTEMİZ ALANYASPOR - B. BLD. ERZURUMSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

20:30 Maça Doğru

20:45 Maç Özetleri

22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı

01:00 Hıncal Uluç ile Baş Başa

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

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