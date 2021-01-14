14 Ocak 2021, Perşembe

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A Spor 14 Ocak yayın akışı! A Spor yayın akışında neler var? A Spor canlı izle...

A Spor 14 Ocak yayın akışı!
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

son 16 turu heyecanı ve 'de tüm hızıyla devam ediyor. Günün maçları arasında Aytemiz - BB. Erzurumspor, - maçları yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? A Spor nasıl izlenir? Yayın akışında neler var? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında 14 Ocak Perşembe günü ile BB. Erzurumspor, ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? nasıl izlenir? Yayın akışında neler var? A Spor izle...

A SPOR 14 OCAK YAYIN AKIŞI!

07:00 - canlı
10:00 Maç Özetler
11:00 Spor Medyası - canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Transfer - canlı
17:00 ile Baş Başa
18:00 Kupa Günlüğü - canlı
18:45 - B. BLD. ERZURUMSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
20:30 Maça Doğru
20:45 Maç Özetleri
22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı
01:00 Hıncal Uluç ile Baş Başa

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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