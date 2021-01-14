A Spor 14 Ocak yayın akışı! A Spor yayın akışında neler var? A Spor canlı izle...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı A Spor ve ATV'de tüm hızıyla devam ediyor. Günün maçları arasında Aytemiz Alanyaspor - BB. Erzurumspor, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçları yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? A Spor nasıl izlenir? Yayın akışında neler var? A Spor izle...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında 14 Ocak Perşembe günü Alanyaspor ile BB. Erzurumspor, Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? A Spor nasıl izlenir? Yayın akışında neler var? A Spor izle...
A SPOR 14 OCAK YAYIN AKIŞI!
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 ZTK Maç Özetler
11:00 Spor Medyası - canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi Transfer - canlı
17:00 Hıncal Uluç ile Baş Başa
18:00 Kupa Günlüğü - canlı
18:45 AYTEMİZ ALANYASPOR - B. BLD. ERZURUMSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
20:30 Maça Doğru
20:45 Maç Özetleri
22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı
01:00 Hıncal Uluç ile Baş Başa
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.
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