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Bahattin Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve hayatı...

Bahattin Şimşek kimdir?
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında oynanan - maçını yöneten , maçta verdiği kararlarla gündeme oturdu. Birçok kişi Bahattin Şimşek hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Bahattin Şimşek kimdir? ? Nereli?

'in 14. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Başakşehir 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Maçın hakemi verdiği kararlar ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahattin Şimşek'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte detaylar...

BAHATTİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Bahattin Şimşek 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Bahattin Şimşek hakemlik mesleğine 2006 yılında adım atmıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 9 Eylül 2012 tarihinde çıkmıştır. Bahattin Şimşek, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nden mezun olmuştur. Babası Selami Şimşek'te uzun seneler Süper Lig'de gözlemci olarak görev yapmıştır. Aslen Aydın'lıdır.

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