05 Ocak 2021, Salı

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Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Yeni memur zammı belli oldu mu? Açıklandı...

Binlerce kişinin merakla beklediği zam haberleri gelmeye başladı. Asgari ücret, memur zammı, emekli zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla emekli ve memurlara yapılacak zam oranı da ortaya çıktı. Peki, 2021 yılında memurlar ne kadar maaş alacak? Emeklilerin maaşları ne kadar? İşte detaylar...

Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Yeni memur zammı belli oldu mu? Açıklandı...
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Yeni memur zammı belli oldu mu? Açıklandı...

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Yeni memur zammı belli oldu mu? Açıklandı...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

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