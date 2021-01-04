05 Ocak 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 4 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Ocak 2021 tarihinde yapılan 181 bin 323 corona virüsü testinden 1.508 pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti, 9.896 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 13.695, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 255 bin 607 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı.Tabloya göre 4 Ocak 2021 tarihinde yapılan 181 bin 323 corona virüsü testinden 1.508 pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti, 9.896 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 13.695, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 255 bin 607 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152, toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 912607, toplam vefat sayısı 21 bin 685, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3.522, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 146 bin 430 olarak yer aldı.
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