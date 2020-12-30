30 Aralık 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 30 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 184 bin 515 corona virüsü testinden 2.612'ü pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 20.192 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.692, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 194 bin 272 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 184 bin 515 corona virüsü testinden 2.612'ü pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 20.192 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.692, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 194 bin 272 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350, toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, toplam vefat sayısı 20 bin 642, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 4.098, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 78 bin 629 olarak yer aldı.

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