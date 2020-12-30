Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Aralık tarihinde yapılan 184 bin 515 corona virüsü testinden 2.612'ü pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 20.192 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.692, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 194 bin 272 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Aralık tarihinde yapılan 184 bin 515 corona virüsü testinden 2.612'ü pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 20.192 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.692, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 194 bin 272 olarak açıklandı.



Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350, toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, toplam vefat sayısı 20 bin 642, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 4.098, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 78 bin 629 olarak yer aldı.

DİĞER