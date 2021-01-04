04 Ocak 2021, Pazartesi

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Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Yeni memur zammı belli oldu mu? Açıklandı...

Emekli maaşına ne kadar zam geldi?
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ve emekli zammı belli oldu. Memurlara yüzde 7.36, ve Bağkur emekli maaşlarına ise yüzde 8,36 zam yapılacağı açıklandı.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, ile belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

Aynı dönemde ve emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu çerçevede ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

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