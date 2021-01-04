04 Ocak 2021, Pazartesi

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Akıncı dizisinin konusu ne? 1. bölümde neler oldu? Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı 1. bölüm kesintisiz izle!

ATV'nin yeni dizisi Akıncı yayınlandığı ilk andan itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin konusu, oyuncuları ve ilk bölüm hakkında detaylı bilgi arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Akıncı dizisinin konusu ne? Akıncı 1. bölümde neler oldu? Oyuncuları kimler?

Akıncı dizisinin konusu ne? 1. bölümde neler oldu? Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı 1. bölüm kesintisiz izle!
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

(), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi yıldız isimler Akıncı dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Akıncı dizisinin konusu ne? 1. bölümde neler oldu? Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı 1. bölüm kesintisiz izle!

AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten , terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır

Akıncı dizisinin konusu ne? 1. bölümde neler oldu? Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı 1. bölüm kesintisiz izle!

'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

Akıncı dizisinin konusu ne? 1. bölümde neler oldu? Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı 1. bölüm kesintisiz izle!

AKINCI 1. BÖLÜM İZLE!

'nin sevilen dizisi 'nın ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.

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