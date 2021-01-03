Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Ocak 2021 tarihinde yapılan 138 bin 941 corona virüsü testinden 1.515'i pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, 10.102 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 9.877, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 241 bin 912 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Ocak 2021 tarihinde yapılan 138 bin 941 corona virüsü testinden 1.515'i pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, 10.102 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 9.877, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 241 bin 912 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829, toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, toplam vefat sayısı 21 bin 488, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.612, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 136 bin 534 olarak yer aldı.

"BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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