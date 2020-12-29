29 Aralık 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 29 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 183 bin 117 corona virüsü testinden 2.783'ü pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, 21.004 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.805, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 178 bin 580 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 183 bin 117 corona virüsü testinden 2.783'ü pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, 21.004 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.805, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 178 bin 580 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 935, toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580, toplam vefat sayısı 20 bin 388, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 4.191, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 58 bin 437 olarak yer aldı.

"KISITLAMALAR SONUÇ VERİYOR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız." ifadelerini kullandı.

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