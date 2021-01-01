Ocak 2021'de KYK burs ve kredisi ne kadar, ne zaman verilecek? KYK ne kadar? Yüksek lisans KYK ne kadar? KYK Burs ve kredi sonuç ekranı!
Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan binlerce öğrencinin faydalanacağı KYK burs miktarını açıkladı. Bu haberin ardından öğrenciler, "KYK ne kadar? Yüksek lisans KYK ne kadar? Ocak 2021 KYK ne zaman yatacak?" şeklinde sorgularda bulundu. İşte detaylar...
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere burs ve kredi şeklinde verilen katkı miktarları belli oldu. Bu gelişme ile binlerce aday merakla araştırma yapmaya başladı.
2020-2021 eğitim öğretim sezonu için verilecek burs ve kredinin ne kadar olacağı öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yapanlar tarafından merakla bekleniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile burs miktarını duyurdu.
KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU?
KYK burs ve kredileri bu yıl, üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora içinse bin 950 lira oldu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili, "Lisansta bu rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz" diyerek burs ve kredi miktarını açıkladı.
OCAK 2021 KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?
T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar: Ayın 6'sında ilk ödeme günü,
T.C. kimlik numarasının sonu "2" olanlar: Ayın 7'sinde ikinci ödeme günü,
T.C. kimlik numarasının sonu "4" olanlar: Ayın 8'inde üçüncü ödeme günü,
T.C. kimlik numarasının sonu "6" olanlar: Ayın 9'unda dördüncü ödeme günü,
T.C. kimlik numarasının sonu "8" olanlar: Ayın 10'unda beşinci ödeme günü KYK burs ya da kredilerini aldılar.
2021 Ocak ayında yapılacak olan KYK burs ve kredi ödemesinin de benzer şekilde uygulanarak hesaplara yatırılması öngörülüyor.
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