KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU?

KYK burs ve kredileri bu yıl, üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora içinse bin 950 lira oldu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili, "Lisansta bu rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz" diyerek burs ve kredi miktarını açıkladı.