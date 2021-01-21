Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ocak tarihinde yapılan 165 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.289, hasta sayısı 743 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 6.113 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 412 bin 505 olarak açıklandı

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ocak tarihinde yapılan 165 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.289, hasta sayısı 743 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 6.113 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 032 bin 559, toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, toplam vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2.074, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 290 bin 032 olarak yer aldı.

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