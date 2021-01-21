21 Ocak 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ocak tarihinde yapılan 165 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.289, hasta sayısı 743 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 6.113 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 412 bin 505 olarak açıklandı

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Ocak tarihinde yapılan 165 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.289, hasta sayısı 743 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 6.113 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 28 milyon 032 bin 559, toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, toplam vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2.074, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 290 bin 032 olarak yer aldı.

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