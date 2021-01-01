01 Ocak 2021, Cuma

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İşte döviz piyasasında son durum! 1 Ocak 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

1 Ocak güncel döviz fiyatları!
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

Döviz yatırımcıları , euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 1 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4257

Dolar satış: 7,4353

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0707

Euro Satış: 9,0790

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,1597

Pound satış: 10,1618

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