31 Aralık 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 31 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Aralık tarihinde yapılan 178 bin 217 corona virüsü testinden 2.219'u pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti, 22.021 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 14.380, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 208 bin 652 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Aralık tarihinde yapılan 178 bin 217 corona virüsü testinden 2.219'u pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti, 22.021 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 14.380, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 208 bin 652 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567, toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, toplam vefat sayısı 20 bin 881, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.918, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 100 bin 650 olarak yer aldı.

"KISITLAMALARA TAM UYARAK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

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