06 Ocak 2021, Çarşamba

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ocak 2021 tarihinde yapılan 182 bin 645 corona virüsü testinden 1.458'si pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti, 8.702 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 13.830, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 283 bin 931 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ocak 2021 tarihinde yapılan 182 bin 645 corona virüsü testinden 1.458'si pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti, 8.702 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 13.830, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 283 bin 931 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210, toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, toplam vefat sayısı 22 bin 070, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3.303, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 164 bin 040 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör