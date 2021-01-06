Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ocak 2021 tarihinde yapılan 182 bin 645 corona virüsü testinden 1.458'si pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti, 8.702 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 13.830, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 283 bin 931 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ocak 2021 tarihinde yapılan 182 bin 645 corona virüsü testinden 1.458'si pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti, 8.702 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 13.830, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 283 bin 931 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210, toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, toplam vefat sayısı 22 bin 070, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3.303, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 164 bin 040 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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