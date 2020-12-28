Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Aralık tarihinde yapılan 180 bin 892 corona virüsü testinden 2.816'sı pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, 22.203 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.197, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 162 bin 775 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Aralık tarihinde yapılan 180 bin 892 corona virüsü testinden 2.816''sı pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, 22.203asta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.197, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 162 bin 775 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818 , toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775 toplam vefat sayısı 20 bin 135, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4.251, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 037 bin 433 olarak yer aldı.

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