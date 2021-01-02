Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Ocak 2021 tarihinde yapılan 149 bin 218 corona virüsü testinden 1.713'ü pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti, 11.672 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 11.180, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 232 bin 035 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Ocak 2021 tarihinde yapılan 149 bin 218 corona virüsü testinden 1.713'ü pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti, 11.672 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 11.180, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 232 bin 035 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888, toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 035, toplam vefat sayısı 21 bin 295, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.764, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 126 bin 432 olarak yer aldı.

"BİRLİKTE HAREKET EDERSEK GÜÇLÜYÜZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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