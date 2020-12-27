Muhteşem tarif! Evde baklava nasıl yapılır? Baklava tarifi ve malzemeleri nelerdir?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan baklava yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinde Baklava nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 evde baklava tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, evde baklava nasıl yapılır? Baklava tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan baklava yapmasını istedi. Yarışmanın ardından evde baklava tarifini merak edenler yoğun şekilde "Baklava nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
BAKLAVA MALZEMELERİ
Yufkası İçin:
-5 su bardağı un
-3 adet yumurta
-1 su bardağı süt
-1 su bardağı ayçiçek yağı
-1 paket kabartma tozu
-1 tatlı kaşığı sirke
-1/2 çay kaşığı tuz
Yufkaları açmak ve ara katları için:
-1,5 su bardağı mısır nişastası
-250 gram eritilmiş tereyağı
-3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Şerbeti için:
-3.5 su bardağı toz şeker
-3.5 su bardağı su
-1/2 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
BAKLAVA NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ
Öncelikle, unu derin bir kaba koyun. Orta kısmını havuz gibi açın. İçine süt, yumurta, ayçiçek yağı, sirke, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından malzemeleri yavaş yavaş karıştırarak, unla birlikte kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru, üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında bekletin. Dinlenmiş hamuru, 20 eşit parçaya ayırın. Unladığınız tezgah üzerinde bezeleri tabak büyüklüğünde açın. Aralarına mısı nişastası serpiştirerek, açtığınız hamurları üst üste dizin. Ardından oklava yardımıyla üst üste dizilen hamurları incecik açın. Yufkanın katlarını yağlamak için tereyağını minik bir tavada ya da tencerede kısık ateşte eritin. Fırın tepsinizin tabanını eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Açtığınız yufkalardan iki tanesini baklavanın alt ve üst katı içi ayırın. Yufkaların on adetini aralarını tereyağıyla yağlayıp, fırın tepsisinde üst üste dizin. İnce çekilmiş ceviz içini baklavanın orta katına eşit olarak serpiştirin. Kalan yufkaları, aynı şekilde aralarını tereyağı ile yağlayarak üst üste dizin ve baklavayı bu şekilde oluşturmaya devam edin. Yufkaların kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin. Baklavayı olmasını istediğiniz şekilde dilimleyin. Tereyağını biraz da baklavaların üzerine sürüp, tepsiyi önceden ısıtılmış fırında 180 derece yaklaşık 50 dakika pişirin. Ardından şerbeti hazırlamaya geçin. Toz şekeri, derin bir tencerede su içerisinde eritip yaklaşık 25 dakika pişirin. Kaynayan suya limon suyu da ekleyip ocaktan alın. Fırından çıkarttığınız baklavanın üzerine hazırladığınız şerbeti azar azar dökün. Afiyet olsun...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları