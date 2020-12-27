DC'nin sevilen karakteri Wonder Woman yayınlandı! Wonder Woman Türkiye'de nasıl izlenir?
Wonder Woman 1984 filmi HBO Max platformu ve sinemada yayınlandı. Yayınlandığı gün reytingleri alt üst eden Wonder Woman 1984 filmi ile ilgili açıklamalarda filmin beklenen başarıyı elde ettiği duyuruldu. Peki Wonder Woman 1984 filmi Türkiye'de izlenebilecek mi? Nasıl izlenir? Türkçe altyazı bulunuyor mu?
DC Evreninin süper kahramanlarından birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda filmi ile büyük beğeni toplayan Wonder Woman'ın yeni filmi Wonder Woman 1984 HBO Max platformunda hayranları ile buluştu.
Dünya genelinde etkisi devam eden Covid-19 salgını nedeni ile sinema salonlarının kapalı olması ve sinema sektörünün ağır yaralar alması üzerine sinema dünyası dijital platformlara kaymaya başladı. Beyazperde ile aynı anda HBO Max platformunda yayınlanan Wonder Woman 1984 filminin elde edeceği başarıya göre ilerleyen dönemde filmler dijital platformlarda yayınlanabilir açıklamaları yapıldı.
Yayınlandığı gün sinemada ve HBO Max üzerinden büyük bir başarı sağlayan Wonder Woman 1984 filmi ile ilgili açıklamalarda filmin beklenen başarıyı elde ettiği açıklandı.
Ülkemizde HBO Max Türkiye bulunmadığı için izlenemeyen filmin ilerleyen süreçlerde diğer ülkelere de pazarlanacağı bilgisi paylaşıldı.
VPN kullanan kullanıcıların HBO Max üyeliği satın alarak platforma giriş yapacağı bilinirken Türkçe altyazı desteği olmaması film severleri üzüyor. 1980'li yıllarda yaşanan olayların anlatıldığı DC evreni süper kahramanı Wonder Woman'ın Max Lord ve Cheetah adlı düşmanlara ile girdiği mücadele anlatılmaktadır. Wonder Women 1984 filmi oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal ve Connie Nielsen gibi sinema sektörünün önemli isimleri bulunmaktadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları