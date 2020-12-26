Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Aralık tarihinde yapılan 178 bin 872 corona virüsü testinden 3.022'si pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, 23.231 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.118, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Aralık tarihinde yapılan 178 bin 872 corona virüsü testinden 3.022'si pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, 23.231 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.118, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813, toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, toplam vefat sayısı 19 bin 624, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4.501, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 994 bin 034 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele." ifadelerini kullandı.

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