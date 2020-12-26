26 Aralık 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 178 bin 872 corona virüsü testinden 3.022'si pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, 23.231 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.118, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 178 bin 872 corona virüsü testinden 3.022'si pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, 23.231 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 15.118, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813, toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, toplam vefat sayısı 19 bin 624, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4.501, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 994 bin 034 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele." ifadelerini kullandı.

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