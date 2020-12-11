Ayrılık sözleri! Kaan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Son dönemlerde Hadise ile birlikteliği ile gündeme gelen Kaan Yıldırım hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiaları gündeme oturdu. Kaan Yıldırım'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Hadise'yle ayrılan Kaan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Bir süredir ünlü pop şarkıcısı Hadise ile sevgili olan Kaan Yıldırım, internette en çok aratılan isimler arasında. Oyunculuk yapan Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrıldı. Çiftin ayrılığının açıklanmasının ardından internette yoğun olarak araştırma yapılmaya başlandı ve Kaan Yıldırım ismi Google trendler listesinde kendine yer buldu. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler...

KAAN YILDIRIM İLE HADİSE AYRILDI MI?

Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." ifadelerine yer verdi.

KAAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstabul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı.

2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

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