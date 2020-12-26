01 Ocak 2021, Cuma

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Akıncı için geri sayım başladı! Merakla beklenen dizi bu akşam ATV'de

Akıncı bu akşam ATV'de!
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 26.12.2020

1 Ocak 2020'de yayına girecek olan , seyircide büyük bir merak uyandırıyor. tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan Akıncı için geri sayım başladı. ve ’nin başrolde yer alacağı dizi için ilgi oldukça yoğun. Akıncı bu akşam ATV'de...

Yeni yılın ilk dizisi olarak 1 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyici ile buluşacak olan , ilk bölüm fragmanında heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk afişi de oldukça göz doldurdu.

tarihinden alan şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı dizisi sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosu ile heyecan dolu bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.

Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; , , , , , Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, , , Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.

İLK BÖLÜM FRAGMANI VE AFİŞİ YAYINLANDI!

AKINCI İLK BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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