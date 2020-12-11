Hadise'den ayrılık sözleri! Hadise kimdir? Hadise Açıkgöz nereli? Kaç yaşında?

Ünlü müzisyen Hadise son dönemlerde oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyordu. Evlilik söylentileri git gide artarken Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıkları haberi gündeme oturdu. Peki, Hadise Açıkgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! İşte o açıklama ve detaylar...

Türkiye'nin tanınan şarkıcılarından Hadise, bir süredir ilişki yürüttüğü oyuncu Kaan Yıldırım'la ayrıldı. Ünlü şarkıcı, ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerine duyurdu. Çiftin hayranlarını üzen bu açıklama sonrası Hadise'nin hayatı araştırılıyor. Peki, Hadise Açıkgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

HADİSE AÇIKGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BOYU VE KİLOSU KAÇ?

22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise Açıkgöz, aslen Sivaslı. 2005'te yayınlanan ilk stüdyo albümü olan Sweat'teki "Stir Me Up" adlı şarkıyla adını duyuran Hadise, ardından Türkiye'de de tanınan bir isim oldu. Daha sonra hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar veren şarkıcı, çıkardığı albümlerle Türkiye'deki ününe ün kattı. 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla temsil eden Hadise, o yıl organizasyonda 4. oldu. 35 yaşındaki şarkıcı O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine devam etmektedir. İngilizce, Fransızca, Almanca, Flamanca ve Türkçe'yi iyi seviyede konuşmaktadır. 1.65 cm boyundaki şarkıcı, 59 kilodur.

HADİSE İLE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." ifadelerine yer verdi.

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