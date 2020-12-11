Hadise'den ayrılık sözleri! Hadise kimdir? Hadise Açıkgöz nereli? Kaç yaşında?
Ünlü müzisyen Hadise son dönemlerde oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyordu. Evlilik söylentileri git gide artarken Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıkları haberi gündeme oturdu. Peki, Hadise Açıkgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! İşte o açıklama ve detaylar...
Türkiye'nin tanınan şarkıcılarından Hadise, bir süredir ilişki yürüttüğü oyuncu Kaan Yıldırım'la ayrıldı. Ünlü şarkıcı, ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerine duyurdu. Çiftin hayranlarını üzen bu açıklama sonrası Hadise'nin hayatı araştırılıyor. Peki, Hadise Açıkgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
HADİSE AÇIKGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BOYU VE KİLOSU KAÇ?
22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise Açıkgöz, aslen Sivaslı. 2005'te yayınlanan ilk stüdyo albümü olan Sweat'teki "Stir Me Up" adlı şarkıyla adını duyuran Hadise, ardından Türkiye'de de tanınan bir isim oldu. Daha sonra hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar veren şarkıcı, çıkardığı albümlerle Türkiye'deki ününe ün kattı. 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla temsil eden Hadise, o yıl organizasyonda 4. oldu. 35 yaşındaki şarkıcı O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine devam etmektedir. İngilizce, Fransızca, Almanca, Flamanca ve Türkçe'yi iyi seviyede konuşmaktadır. 1.65 cm boyundaki şarkıcı, 59 kilodur.
HADİSE İLE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?
Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları