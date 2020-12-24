24 Aralık 2020, Perşembe

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yusuf Yazıcı'yı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf Yazıcı'yı kabul etti
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

Başkan ve eşi Emine Erdoğan, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdüren milli futbolcumuz 'yı kabul etti.

Başkan ve eşi Emine Erdoğan, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdüren milli futbolcumuz 'yı kabul etti.

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