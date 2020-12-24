24 Aralık 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 24 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Aralık tarihinde yapılan 195 bin 675 corona virüsü testinden 3.218'i pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 33.985 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 18.102, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 100 bin 712 olarak açıklandı.

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