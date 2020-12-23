Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan binlerce öğrencinin faydalanacağı KYK burs miktarını açıkladı. Bu haberin ardından öğrenciler, "KYK ne kadar? Yüksek lisans KYK ne kadar?" şeklinde sorgularda bulundu. İşte detaylar...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, her yıl öğrencilere burs ve kredi şeklinde verilen katkı miktarları belli oldu. 2020-2021 eğitim öğretim sezonu için verilecek burs ve kredinin ne kadar olacağı öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yapanlar tarafından merakla bekleniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile burs miktarını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU?

KYK burs ve kredileri bu yıl, üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora içinse bin 950 lira oldu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili, "Lisansta bu rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz" diyerek burs ve kredi miktarını açıkladı.

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