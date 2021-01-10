Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Ocak 2021 tarihinde yapılan 162 bin 786 corona virüsü testinden 1.017'si pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, 8.103 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 9.138, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 326 bin 256 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Ocak 2021 tarihinde yapılan 162 bin 786 corona virüsü testinden 1.017'si pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, 8.103 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 9.138, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 326 bin 256 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 26 milyon 196 bin 481, toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, toplam vefat sayısı 22 bin 807, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 2.811, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 198 bin 150 olarak yer aldı.

"KISITLAMA VE TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

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