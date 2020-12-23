23 Aralık 2020, Çarşamba

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölümde neler yaşandı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 177. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 178. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kesintisiz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm nasıl izlenir? EDHO 174 izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölümde neler yaşandı?
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. yeni bölüm ile sevenlerini ekrana kilitledi. İşte 177. bölüm detayları.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölümde neler yaşandı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın ölümüne el kaldıran Rafet'in peşine düşer.
Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılan saldırının faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın ölmesini isteyen Hamdi Korkmaz, intikamının alınması için Avni'yi tehdit eder.
İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar. Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçerek tehdit eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölümde neler yaşandı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 177. BÖLÜM İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 177. yeni bölümünü kesintisiz izlemek için TIKLAYIN...

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