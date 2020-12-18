Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Aralık tarihinde yapılan 205 bin 809 corona virüsü testinden 4.103'ü pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti, 31.945 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 26.410, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 982 bin 90 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Aralık tarihinde yapılan 205 bin 809 corona virüsü testinden 4.103'ü pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti, 31.945 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı ise 26.410 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503, toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, toplam vefat sayısı 17 bin 610, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5.707, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 753 bin 552 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERİN BU HAFTA SONUNDAN İTİBAREN ETKİSİNİ DAHA ÇOK GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim." ifadelerini kullandı.

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