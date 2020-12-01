01 Aralık 2020, Salı

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Kamu kuruluşları mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü salgını aşı ve ilaç çalışmaları sürerken vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkemizde de yayılımı devam eden corona virüsü salgını hakkında yeni önlemler alındı. Peki, Kamu kuruluşları mesai saatleri değişti mi? İşte detaylar...

Kamu kuruluşları mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri...
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

salgını etkisini sürdürüyor. Alınan önlemlere rağmen vaka sayısının artması yeni kısıtlamaların gelmesini sağladı. Başkan 30 Ağustos günü yaptığı kabine toplantısı ardından yeni yasakları açıkladı. İçişleri Bakanlığı bu yasaklar hakkında genelgeyi yayınladı. İşte detaylar...

Kamu kuruluşları mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri...

KAMU PERSONELİ ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında yer alan kısımda "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:0016:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.

Kamu kuruluşları mesai saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında yer alan kısımda, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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