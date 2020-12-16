65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLECEK Mİ?

20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar uygulanmaya ediyor. Genelgeye göre; belirli saatler arasında sokağa çıkmaları serbest olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar bu saatler içerisinde toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE?

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.