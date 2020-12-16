16 Aralık 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 Giriş Tarihi: 16.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 16 Aralık tarihinde yapılan 205 bin 397 corona virüsü testinden 4.893'ü pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti, 29.922 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 29.718, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 928 bin 165 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 16 Aralık tarihinde yapılan 205 bin 397 corona virüsü testinden 4.893'ü pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti, 29.922 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı ise 29.718 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592, toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, toplam vefat sayısı 17 bin 121, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5.960, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 691 bin 113 olarak yer aldı.

"SEVDİKLERİMİZİ TEDBİRLE KORUYALIM"

, hesabından yaptığı paylaşımla "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım." ifadelerini kullandı.

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